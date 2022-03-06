الأزمة الليبية على طاولة لقاء السفير المصري ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي

ليبيا – التقى سفير جمهورية مصر العربية لدى الاتحاد الأوروبي الدكتور بدر عبد العاطي خلال اليومين الماضيين بالنائب الألماني رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي “ديفيد ماك اليستر” المنتمي لمجموعة حزب الشعب الأوروبي.

اللقاء تناول بحسب المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية المصرية الدور الإقليمي الذي تضطلع به مصر لتحقيق الأمن والاستقرار، خاصة فيما يتعلق بالأزمات التي تموج بها منطقة الشرق الأوسط، وخاصةً الليبية والسورية؛ والقضية الفلسطينية والوضع في منطقة الساحل.

وقد أشاد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي بالدور الإقليمي المصري البناء في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي بالإضافة إلى جهودها في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

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