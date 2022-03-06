نورلاند يؤكد في اتصال مع عقيلة ضرورة عدم عودة ليبيا لاضطرابات الماضي

أجرى السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مكالمةً هاتفية تمحورت حول كيفية تهدئة التوترات وتجنب العنف واستعادة الزخم للانتخابات البرلمانية والرئاسية، في أقرب وقت ممكن.

ورحب نورلاند بالتزام صالح بالانخراط مع جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق سريع على أساس دستوري، وتأكيده على الدور الحاسم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات. كما اتفق الطرفان على أن ليبيا لا يمكن أن تعود إلى اضطرابات الماضي.

جدير بالذكر أن اتصال نورلاند مع صالح سبقه اتصال مع القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة كايت ، أكدت من خلاله إنجليش على دعم السير نحو الانتخابات الليبية، كما أكدت نيتها زيارة مدينة بنغازي والمنطقة الشرقية خلال اليومين القادمين، ورغبتها بلقاء “صالح” بمقر إقامته في مدينة القبة.

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