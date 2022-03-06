غوتيريش للدبيبة: نرفض استخدام العنف والترهيب وخطاب الكراهية

أعرب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه العميق إزاء “الاستقطاب السياسي الحاد الحالي في ليبيا، والذي ينطوي على مخاطر كبيرة لاستقرار ليبيا الذي تحقق بشق الأنفس”.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الأمين العام أمس الجمعة مع رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة.

وأوضح بيان، صادر السبت، عن المتحدث باسم الأمين العام، أن غوتيريش ناقش مع الدبيبة آخر المستجدات في ليبيا.

وخلال الاتصال أعرب الأمين العام عن قلقه العميق إزاء الاستقطاب السياسي الحاد الحالي في ليبيا، والذي يحمل مخاطر كبيرة على الاستقرار الليبي الذي تم تحقيقه بشق الأنفس.

كما شدد الأمين العام على “ضرورة التزام جميع الجهات الفاعلة بالهدوء، مع التأكيد على رفض الأمم المتحدة القاطع لاستخدام العنف والترهيب وخطاب الكراهية”.

وأضاف أن “المأزق الحالي يتطلب حوارا عاجلا لإيجاد طريقة توافقية للمضي قدما”.

وفي هذا السياق كرر غوتيريش دعمه الكامل لجهود الوساطة التي تقوم بها مستشارة الخاصة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز.