نورلاند: أثق بقدرة الدبيبة وباشاغا على تجنب العنف

قال السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إنه يثق بقدرة كلٍ من رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة ورئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، على تجنب تصعيد العنف، وأن بلاده تدعمهما بشكل كامل للتوصل لحلول سلمية.

جاء ذلك بعد تواصل نورلاند مع كلٍ من الدبيبة وباشاغا، حسب تغريدة نشرتها صفحة السفارة الأميركية في تويتر.

وشجع نورلاند الطرفين على النظر في السبل التي يمكن من خلالها إدارة شؤون البلاد، في وقت تُبذل فيه جهود بتيسير من الأمم المتحدة، لاستعادة الزخم بسرعة نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

جدير بالذكر أن نورلاند قد أجرى اليوم اتصالاً مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بحث خلاله الطرفان تطورات الوضع الليبي الراهن.

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