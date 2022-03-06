نورلاند: شجعني سماع التزام الدبيبة وباشاغا بإجراء الانتخابات بأقرب وقت

قال ريتشارد نورلاند السفير الأمريكي، إنه في سياق التوترات السياسية المستمرة في ليبيا، تواصلت مع رئيس الوزراء الدبيبة ورئيس الوزراء المكلّف باشاغا، وأنا على ثقة من رغبة كلا القياديين في تجنّب تصعيد العنف.

وأضاف السفير بحسب ما نشرت السفارة الأمريكية في سلسلة تغريدات، شجعتهما على النظر في السبل التي يمكن من خلالها إدارة شؤون البلاد في وقت تُبذل فيه جهود، بتيسير من الأمم المتحدة، لاستعادة الزخم بسرعة نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وتابع نورلاند، وقد شجعني سماع التزامهما المتبادل بإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، وهذه قرارات لا يمكن أن يتخذها إلاّ الليبيون، لكنهم يحظون بدعمنا الكامل للتوصّل إلى حلول سلمية.”

وفي وقت سابق، قالت السفارة الأمريكية، إن السفير ريتشارد نورلاند تحادث اليوم مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، حول كيفية تهدئة التوترات وتجنب العنف واستعادة الزخم للانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت ممكن.

وتابعت السفارة في تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع تويتر:” رحب السفير بالتزام رئيس مجلس النواب للانخراط مع جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق سريع على أساس دستوري وتأكيده على الدور الحاسم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، واتفقا على أنّ ليبيا لا يمكن أن تعود إلى اضطرابات الماضي”.