فضيل الأمين: لا يمكن لمجلس الدولة التراجع عن التوافق

دعا المترشح الرئاسي، فضيل الأمين: مجلسي النواب والدولة للترحيب بمبادرة المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، للتوصل إلى قاعدة دستورية متوافق عليها، بطريقة تتماشى مع ما اعتمده المجلسان.

وقال الأمين في تغريدة عبر “تويتر”: “لا يمكن لمجلس الدولة التراجع عن التوافق، ولا يمكن لمجلس النواب تقويض عمل ويليامز، فالانتخابات أمر لابد منه”.

يشار إلى أن ستيفاني قالت في تغريدة “عبر تويتر” أمس الجمعة: “دعوت مجلسي النواب والدولة لترشيح 6 مندوبين عن كل منهما لتشكيل لجنة مشتركة مكرسة لوضع أساس دستوري توافقي، ويجب أن تنعقد اللجنة المشتركة في 15 مارس 2022 الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة وبمساعٍ حميدة وستعمل لمدة أسبوعين لتحقيق هذا الهدف”.

وحمّلت ستيفاني المؤسسات الليبية مسؤولية التصرف بحسن نية والمشاركة بشكل بناء سويًا للتحرك نحو الانتخابات، مشددة على الحفاظ على الأمن والاستقرار والامتناع عن جميع أعمال التصعيد والتخويف والخطف والاستفزاز والعنف.

ورأت ستيفاني أنه لا يمكن حل الأزمة الليبية في تشكيل إدارات متنافسة وعمليات انتقالية دائمة، مردفة: الليبيون بحاجة إلى الاتفاق على طريق توافقي للمضي قدمًا يعطي الأولوية للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها.