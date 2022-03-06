افتتاح عدد من الإدارات القضائية بمحكمة جنوب طرابلس

دشنت وزيرة العدل بحكومة الوحدة حليمة عبد الرحمن، عدداً من المرافق المستحدثة التي تقع في نطاق اختصاص محكمة استئناف جنوب طرابلس التي افتتحت مؤخراً.

وافتتحت الوزيرة عبد الرحمن السبت، مكاتب إدارة القضايا، والخبرة القضائية، والشرطة القضائية، وفرع وزارة العدل، بالإضافة لنيابة النظام العام، ونيابة مكافحة الفساد التخصصية.

وشددت الوزيرة عبد الرحمن على أن استحداث محكمة جنوب طرابلس يأتي لتمكين المحاكم والنيابات بالمنطقة من توفير الخدمات للمواطنين دون معاناة، وإنجاح خطة عمل الوزارة التي تضمن توفير كافة السبل لإتاحة الخدمات وتقريب المسافات بين المواطنين.

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