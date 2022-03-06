صوان: كان مشروع حفتر هو السيطرة ولكنه طوره للمشاركة

قال القيادي بتنظيم الإخوان محمد صوان رئيس الحزب الديمقراطي، إنه لو تم منح خليفة حفتر ما يريد، ستحل الكثير من المشاكل، وسيسمح بعودة المهجرين للمنطقة الشرقية، مشيرا إلى أنهم المعنيين بالدرجة الأولى بهذا التوافق.

وتابع صوان في تصريحات بثتها قناة “ليبيا الأحرار” ، الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين والممولة من قطر، أن حفتر مشروع ومعه مؤيدين والصراع الدولي المرير أوصلهم إلى نقطة معينة، ومشروع حفتر في الأساس كان الحكم والسيطرة العسكرية ولكنه اصطدم بالواقع وأصبح غير قابل للتنفيذ، متابعا، موجودة في الأشخاص الآن وسررت بتوافق أطراف الحرب في ليبيا ولقاء مترشحي الرئاسة في بنغازي كان جيدًا، وليس من المستغرب أن يطور الشخص مشروعه وأصبح الآن المشاركة بدلاً من السيطرة”.

واستطرد صوان، هذا المشروع يتعامل مع الواقع بعقلانية والاتفاقيات التي حدثت أوقفته في سرت، و 80 % من المشاكل في ليبيا ستنتهي بالمصالحة الاجتماعية ومشكلتنا في استمرار الصراع لأنه سيولد صراع، وخليفة حفتر إلى حد ما هو والمتمترس العسكري في المنطقة الشرقية وحقول النفط، ولكن لن نجد الحواجز والتمترس الذي يحيط بالمنطقة الشرقية، إذا وجدت التسوية التي يجد فيها مؤيدو حفتر حقوقهم، وأتوقع أن تفتح أبواب المصالحة الاجتماعية وعودة الناس مرة أخرى إلى المنطقة الشرقية، ولا أستطيع كشف سبب الخلاف بين الدبيبة وحفتر لأنني في مرحلة لم الشمل ومصالحة مع الليبيين”.

وتابع، سبب الخلاف بين حفتر والدبيبة ليس موضوع مرتبات المنطقة الشرقية والـ6 مليار التي طلبتها حكومة الدبيبة في الميزانية وهذا السبب لم يكن عائقًا وكانت هناك مفاوضات عليه، مضيفا شخص رئيس الحكومة وإمكانياته هي العامل الأساسي في النجاح والفشل وأرى أن الدبيبة لا يستطيع حل الأزمة، وليبيا بها أزمة كبيرة وحل خلاف منصب وزير الدفاع يُسأل عنه رئيس الحكومة فتحي باشاغا.