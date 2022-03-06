صالح لـ السفيرة البريطانية: إجراءات مجلسي النواب والدولة بشأن التعديل 12 قانونية

ليبيا – أجرت سفيرة بريطانيا في ليبيا كارولاين هرندل اتصالا هاتفيًا مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

بيان صحفي صادر عن المجلس تابعته صحيفة المرصد أوضح أن الاتصال شهد بحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين وآخر تطورات الأوضاع في ليبيا فيما أكدت هرندل أنها ستزور مدينة بنغازي والمنطقة الشرقية خلال الأيام القليلة المقبلة فضلا عن لقاء المستشار صالح بمقر إقامته في مدينة القبة.

من جانبه قدم المستشار صالح شرحا بشأن قانونية الإجراءات المتخذة من مجلسي النواب والدولة الاستشاري فيما يخص التعديل الدستوري الـ12 واختيار رئيس حكومة جديد مؤكدا في ذات الوقت على العلاقة التاريخية بين البلدين التي تربط الشعبين الليبي والبريطاني.

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