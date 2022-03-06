أبوسنينة: البعثة الأممية تفسد ما أصلحه الليبيون

علق عضو لجنة خارطة الطريق بمجلس الدولة محمد أبوسنينة على مبادرة المستشارة الأممية بشأن ليبيا ستيفاني وليامز واتهمها بإفساد ما يصلحه الليبيون.

وقال أبوسنينة في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24” إن البعثة تفسد ما أصلحه الليبيون والإمعات خلفها يتراكضون بعد جلسات وتوافقات تاريخية بإرادة ليبية صرفة تريدها البعثة جدعاء فصرنا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، مردفا: “وسلملي على السيادة”.

يشار إلى أن ستيفاني قالت في تغريدة “عبر تويتر” أمس الجمعة: “دعوت مجلسي النواب والدولة لترشيح 6 مندوبين عن كل منهما لتشكيل لجنة مشتركة مكرسة لوضع أساس دستوري توافقي، ويجب أن تنعقد اللجنة المشتركة في 15 مارس 2022 الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة وبمساعٍ حميدة وستعمل لمدة أسبوعين لتحقيق هذا الهدف”.

وحمّلت ستيفاني المؤسسات الليبية مسؤولية التصرف بحسن نية والمشاركة بشكل بناء سويًا للتحرك نحو الانتخابات، مشددة على الحفاظ على الأمن والاستقرار والامتناع عن جميع أعمال التصعيد والتخويف والخطف والاستفزاز والعنف.

ورأت ستيفاني أنه لا يمكن حل الأزمة الليبية في تشكيل إدارات متنافسة وعمليات انتقالية دائمة، مردفة: الليبيون بحاجة إلى الاتفاق على طريق توافقي للمضي قدمًا يعطي الأولوية للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها.