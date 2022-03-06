كشلاف: “هيئة الدستور” ستتقدم بشكوى لأمين عام الأمم المتحدة ضد ستيفاني

وصف عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور سالم كشلاف، تعامل الأمم المتحدة مع الهيئة بأنه سيئ جدا، مردفا: نتىقب موقف المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز من المسار الدستوري.

وقال كشلاف في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، “طلبنا عقد لقاء مع ويليامز في نفس يوم عرض مبادرتها، لمعرفة موقف الأمم المتحدة من المسار الدستوري”.

وأضاف أن “الهيئة لديها مآخذ كثيرة على أداء ويليامز، وقد تتقدم بشكوى للأمين العام، لمخالفتها قرارات مجلس الأمن في دعم العملية الدستورية”.

وتابع عضو الهيئة: لا نعرف هل ستُشرك ويليامز الهيئة في مبادرتها، للنظر هل سيكون تطبيق المسار الدستوري والاستفتاء قبل الانتخابات أم بعدها، ولا نعرف إذا كانت وليامز ستحاول تجاوز المسار بالكامل كما فعل عقيلة.

وواصل كشلاف: ويليامز تماهت مع عقيلة عند طرحه مسألة تعديل مشروع الدستور الذي ضمّنه في التعديل الدستوري الـ12، والهيئة تتعاطى بإيجابية مع البعثة وكل الأطراف، فيما يتعلق بالمسار الدستوري.