هاشتاج “نعم لطرد ستيفاني” يتصدر تويتر في ليبيا

تصدر هاشتاج #نعم_لطرد_ستيفاني_من_ليبيا، قائمة التريند في ليبيا، بعد إعلان ستيفاني وليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بليبيا، عن مبادرتها بشأن تشكيل لجنة تضم 6 نواب من البرلمان و6 من أعضاء المجلس الاستشاري لإنشاء قاعدة دستورية للانتخابات المقبلة.

وقال أحد رواد السوشيال عبر الهاشتاج:” ينتظر المواطن الليبي تغريدة من السفير الأمريكي أو ستيفاني وليامز ليعلم ما سيحدث غداً وبعد غد”، فيما قال آخر : ” “ستيفاني وليامز” مصرة على بقاء الدبيبة ولم تمنعه من المشاركة في إنتخابات 24 ديسمبر الماضي ؟؟”.

وهاجم أخرون قائلين :” المعنى الحرفي لكلمة السيادة هو عدم التدخل في الشؤون الداخلية.. لما تكون الدولة فاقدة السيادة بسبب الطبقة الحاكمة و الساسة.. يأتي دور الأمم المتحدة بتعيين مندوب سامي على البلاد برتبة مستشار”.

فيما اشتركت أمين عام “حزب الجبهة الديمقراطية” فيروز النعاس في الهاشتاج وقالت:” أعتقد بأن الأمم المتحدة تحاول اسكات أي صوت لا يرضى بما تريد فرضه علينا، أراها قد تناست أنها مستشارة أنطونيو غوتيرتش وليست وصية علينا، نحن من يسعى لإنهاء الفوضى التي نتجت برعايتك”.