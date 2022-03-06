عبد الحميد الصافي: كافة تعديلات الإعلان الدستوري أتت مباشرة لنا من المشري

قال رئيس المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبد الحميد الصافي، إن مبادرة المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز انعكاس حقيقي لما ورد في خارطة الطريق.

وأضاف الصافي في تصريحات صحفية أن خارطة الطريق المضمنة في الإعلان الدستوري تعالج عدة نقاط خلافية في مشروع صياغة الدستور، وهو ما سيقدم عليه أصلا مجلس النواب في الأيام المقبلة.

وتابع: اللجنة التي تتحدث عنها ويليامز هي نفسها لجنة تعديل الدستور، التي اقترحناها فنحن فعليا اقترحنا أن يكون هناك 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من الدولة، و12 من الخبراء.

واستكمل: كل البنود التي صُوت عليها في التعديل الدستوري، وردت إلينا أصلا من خالد المشري، فكيف يتم رفض الأمر من مجلس الدولة وهو صادر منهم.

ورأى الصافي أن مباركة المشري لمبادرة ويليامز انعكاس أيضا لخارطة الطريق وتأكيد على قبوله بها، وأعتقد أننا لسنا على خلاف، ورئيس مجلس النواب أول من نادى بهذا الأمر.

وأكد أن كافة التعديلات في الإعلان الدستوري أتت مباشرة لنا من المشري، ولم يتم التعديل عليها مطلقا.