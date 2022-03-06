الشلوي: نورلاند وستيفاني تصريحاتهما رمادية لتوسيع الشُقة بين الليبيين

اعتبر عبد الفتاح الشلوي ، عضو المؤتمر الوطني السابق، أن السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لليبيا ستيفاني وليامز يمدان طرفي الصراع بليبيا بسلاح الدعم المعنوي وأن تصريحاتهما رمادية.

وقال الشلوي في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر:” السفير الأمريكي والسيدة “ستيفانِ” يمدان طرفي الصراع في ليبيا بسلاح الدعم المعنوي – من خلال تصريحاتهما الرمادية – لزيادة الفرقة وتوسيع الشُقة بين الليبيين أكبر مما هى متسعة، هذا والعالم مهموم بقضة أوكرانيا، فكيف لو أن الأمور مستقرة؟.

وفي وقت سابق اعتبر عضو المؤتمر الوطني السابق عبد الفتاح الشلوي، أن ستيفاني وليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، يعوزها الصدق، مؤكدا أنه لا يثق بها أو بوعودها.

وقال الشلوي في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر:” ستيفانِ ويليامز” تعوز الصدق، ولا أثق فيها، ولا بوعودها، هي تُكمل مشوار سلفها ليون ومن جاء من بعده، ومن أتى من قبلها، للأسف تغريداتها لا تعني لي شيئًا، أطالعها من باب ذخر برغماتية البعثة”.