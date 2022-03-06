بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 06 مارس 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 06 مارس 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة لا تغير في هذا اليوم حالة الطقس على معظم المناطق، ومن المتوقع حدوث تقلبات جوية من ليلة يوم الغد علي أغلب مناطق الشمال و الوسط تصحبها رياح نشطة وفرصة سقوط أمطار رعدية.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين إلى أخر خاصة من ليلة يوم الغد مع فرصة سقوط أمطار متفرقة قد يصحبها بخلايا من السحب الرعدية.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة، وتكون يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (16-21) مْ، وتسجل انخفاض يوم الثلاثاء.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين إلى أخر خاصة من ليلة يوم الغد مع فرصة سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة يوم الثلاثاء مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية خاصة مناطق الخليج وأقصى الساحل الشرقي.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة هذا اليوم بعض المناطق .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (14- 21) مْ، وتسجل انخفاض يوم الثلاثاء على اغلب المناطق الساحلية.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب تتكاثر احيانا خاصة من مساء يوم الاثنين على الجفرة – الحمادة وأقصي مناطق الجنوب مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية على الحمادة والجفرة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط يوم الغد مما تسبب في أثارة الأتربة والرمال وهبوط الرؤية الأفقية احيانا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20-29) مْ ، وتسجل ارتفاع يوم الغد على اغلب المناطق ، وتنخفض يوم الثلاثاء.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا .

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الثلاثاء إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية نشطة سرعة مما تسبب في أثارة الأتربة والرمال وهبوط الرؤية الأفقية .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24- 29) مْ ، وتسجل ارتفاع ملحوظ يوم الثلاثاء.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:08)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:28)>