وزيرة العدل: النيابات والمحاكم لها دور كبير في حل المنازعات والمصالحة

افتتحت وزيرة العدل ” حليمة إبراهيم عبد الرحمن ” أمس السبت نيابة النظام العام ونيابة مكافحة الفساد التخصصية بمحكمة استئناف جنوب طرابلس .

وحضر مراسم الافتتاح – الذي أقيم بمقر المحكمة ببلدية العزيزية – رئيس محكمة استئناف جنوب طرابلس ورؤساء المحاكم والنيابات وموظفو الهيئات القضائية بالمحكمة، وأعضاء المجلس التسييري العزيزية ومدير أمن الجفارة ومشائخ وأعيان المحلات بالمنطقة ومسؤولو مكاتب القطاعات الخدمية بالبلدية.

وقالت وزيرة العدل في كلمة لها بالمناسبة إن النيابات والمحاكم لها دور كبير في إرساء العدل وقيم الحق والتقاضي وحل المنازعات والمصالحة الوطنية بين الناس من أجل بناء وطن يسع الجميع، مؤكدة بأن هذا ما سعت إليه حكومة الوحدة الوطنية لبناء دولة القانون والمؤسسات.

كما نوهت بأن هذا الإنجاز يأتي لتمكين المحاكم والنيابات بالمنطقة وللحصول على خدمات للمواطنين دون معاناة وفقا لما نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية.

وأثنى المشاركون في مراسم الافتتاح في كلمة لهم بالجهود التي تبذلها وزيرة العدل وسعيها لتذليل كافة الصعاب أمام مهام أعضاء وموظفي الهيئات القضائية والمواطنين.