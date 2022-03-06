الحويج يعتمد 53 مشروعا استثماريا جديدا بمختلف مناطق ليبيا

اعتمد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، عدد من المشاريع الاستثمارية ، أمس السبت، بحضور إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة في قطاعات الزراعة والصناعات الغدائية ومواد البناء و الطاقات المتجددة.

وبحسب إيجاز صحفي للوزارة، وجهّ الوزير بتنفيذ المشاريع المعتمدة والبالغ عددها الاجمالي 53 مشروع استثماري موزعة على كافة المناطق بعدد 24 مشروع بالمنطقة الجنوبية و 12 مشروع في المنطقة الشرقية و17 بالمنطقة الغربية من خلال الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة باستثمار مستثمرين من القطاع الخاص المحلي والأجنبي

وقد أعلنت الوزارة أمس الأول عن اعتماد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج عدداً من المشاريع الاستثمارية بكافة انحاء البلاد يوم الخميس كما وجّه الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة بتنفيذها من خلال القطاع الخاص المحلي والاجنبي وفق الخارطة الاستثمارية.

وتضمنت المشاريع الاستثمارية المعتمدة والبالغ عددها الإجمالي 43 مشروع موزعة على المناطق الغربية بواقع 14 مشروع والمنطقة الشرقية 9 مشاريع والمنطقة الجنوبية 20 مشروع في مجالات السياحة والزراعة والطاقات العادية و المتجددة والصناعات الغذائية ومواد البناء والانشاءات وذلك في إطار تنفيذ خطة وزارة الاقتصاد والتجارة لتحقيق التنوع الاقتصادي وتوطين المشروعات وتفعيل الخارطة الاستثمارية.