«الهندسة العسكرية»: تفجير 12 طن ألغام ومفخخات ومخلفات حرب

أعلنت إدارة الهندسة العسكرية برئاسة الأركان العامة بالجيش الليبي، أنها أعدمت 12 طنًّا من الألغام والمفخخات ومخلفات الحرب، عن طريق تفجيرها في منطقة بئر الغنم.

وقالت الإدارة، في بيان السبت، إن هذه الكمية من الألغام والمفخخات ومخلفات الحرب، جُمعت من عدة مناطق جنوب طرابلس عن طريق البلاغات اليومية من المواطنين، ومن منطقة الطويبية وكلية الهندسة العسكرية تاجوراء وعدة مناطق متفرقة.

– تفجير 5 أطنان من مخلفات الحروب في بني وليد

– هيئة السلامة الوطنية تطالب المواطنين بالحذر من مخلفات الحرب بوادي بني وليد

وفي 23 فبراير الماضي، تخلص فريق نزع الألغام والمفرقعات ومخلفات الحروب بمكتب هيئة السلامة في مدينة بني وليد، من كمية من مخلفات الحروب التي جرى جمعها من عدة أماكن في المنطقة من قبل الفرق التابعة للمكتب خلال المدة الماضية، عبر تفجيرها في أحد المواقع جنوب المدينة.

وقال عضو مكتب هيئة السلامة الوطنية في بني وليد، غيث الشارف لـ«بوابة الوسط»، إن المخلفات الحربية التي جرى التخلص منها اليوم تقدر بنحو 5 أطنان من المواد غير المتفجرة، مشيرًا إلى أن الفرق التابعة للمكتب تمكنت من إزالتها من الوديان والمنازل بعد إبلاغ المواطنين عنها.