الأرصاد: تقلبات جوية وفرص جيدة لسقوط الأمطار

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا، خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من الأحد.

وكشف المركز عن تقلبات جوية متوقعة، بدءًا من ليلة الاثنين علي أغلب مناطق الشمال والوسط، تصحبها رياح نشطة وفرصة سقوط أمطار رعدية، وفي ما يلي بقية التوقعات:

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة–جبل نفوسة :

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر، خاصة من ليلة الاثنين مع فرصة سقوط أمطار متفرقة قد يصحبها بخلايا من السحب الرعدية.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة، وتكون الاثنين شرقية فجنوبية شرقية معتدلة، إلى نشطة السرعة على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (16-21) مْ، وتسجل انخفاضاً الثلاثاء.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر، خاصة من ليلة الاثنين، مع فرصة سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة الثلاثاء.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة الاحد .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (14- 21) مْ، وتسجل انخفاضاً الثلاثاء على أغلب المناطق الساحلية.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحياناً، خاصة من مساء الاثنين على الجفرة – الحمادة وأقصى مناطق الجنوب، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية على الحمادة والجفرة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20-29) مْ، وتسجل ارتفاعاً الاثنين على أغلب المناطق، وتنخفض الثلاثاء.

الكفرة- السرير- تازربو:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تتحول الثلاثاء إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية نشطة سرعة، مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط الرؤية الأفقية .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24- 29) مْ، وتسجل ارتفاعاً ملحوظاً الثلاثاء.

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