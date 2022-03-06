لا تغير في هذا اليوم لحالة الطقس على معظم المناطق – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد. أنه لا تغير في هذا اليوم لحالة الطقس على معظم المناطق.

وأضاف المركز. أنه من المتوقع حدوث تقلبات جوية من ليلة يوم الغد على أغلب مناطق الشمال و الوسط تصحبها رياح نشطة وفرصة سقوط أمطار رعدية.

رأس اجدير سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

وأوضح. أن الطقس في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة حالة السماء قليلة السحب. تتكاثر من حين إلى آخر خاصة من ليلة يوم الغد مع فرصة سقوط أمطار متفرقة قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية.

وأفاد أن الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة. وتكون يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق.

وأكد أن درجات الحرارة القصوى. تتراوح على أغلب المناطق ما بين (16-21) مْ، وتسجل انخفاضًا يوم الثلاثاء.

بنغازي أمساعد – الواحات – مراده

أما الطقس في الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده أفاد المركز أن السماء قليلة السحب. تتكاثر من حين إلى آخر خاصة من ليلة يوم الغد.

وتابع أن هناك فرصة سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة يوم الثلاثاء. مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية خاصة مناطق الخليج وأقصى الساحل الشرقي.

وأشار المركز إلى أن الرياح. تكون شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة هذا اليوم على بعض المناطق.

ولفت إلى أن درجات الحرارة القصوى. تتراوح على أغلب المناطق ما بين (14- 21) مْ، وتسجل انخفاضًا يوم الثلاثاء على أغلب المناطق الساحلية.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة

والطقس في الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة. السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا خاصة من مساء يوم الإثنين على الجفرة – الحمادة وأقصى مناطق الجنوب.

وأفاد المركز أن هناك احتمال سقوط أمطار متفرقة. قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية على الحمادة والجفرة.

وأضاف أن الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية. سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط يوم الغد مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط الرؤية الأفقية أحيانا.

وأوضح أن درجات الحرارة القصوى. تتراوح ما بين (20-29) مْ ، وتسجل ارتفاعًا يوم الغد على أغلب المناطق وتنخفض يوم الثلاثاء.

الكفرة- السرير- تازربو

وذكر المركز أن الطقس في الكفرة- السرير- تازربو. السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وأفاد أن الرياح تتحول يوم الثلاثاء إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية نشطة سرعة. مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط الرؤية الأفقية.

وأكد المركز أن درجات الحرارة القصوى. تتراوح مابين (24- 29) مْ ، وتسجل ارتفاعًا ملحوظًا يوم الثلاثاء.