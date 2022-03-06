الارصاد: تقلبات جوية بدءا من مساء الغـد… ومنخفض جوي هذه أبرز ملامحه!

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاحد 06/ 03 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن لا تغير يذكر في حالة الطقس هذا اليوم على معظم مناطق ليبيا.

ومن المتوقع وفقا للتقرير حدوث تقلبات جوية بداية من مساء يوم الغد بمشيئة الله على معظم المناطق نتيجة تأثير منخفض جوي صحراوي يتحرك بسرعة ناحية مناطق الجنوب مما يسبب في رياح نشطة مثيرة للأتربة و الرمال على مناطق الوسط و الجنوب قد تؤدي لهبوط الرؤية الأفقية.

ومن المتوقع بحسب التقرير تكاثر السحب الممطرة على مناطق الوسط و الشمال خاصة الخليج و أقصى الساحل الشرقي. والله اعلم.