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باشاغا يؤكد عزمه مباشرة مهامه من طرابلس

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، حرصه على تسلّم مهامه بشكل سلس وفقاً للقانون، ومباشرة مهام عمله من العاصمة طرابلس.

وجدد باشاغا في مكالمة هاتفية مع السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند السبت، التزامه بتهيئة كافة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، حسب خارطة الطريق المتفق عليها.

من جانبه دعا نورلاند كلاً من الدبيبة وباشاغا إلى تجنب العنف، مشيراً إلى دعم بلاده للحلول السلمية واستعادة الزخم نحو الانتخابات، ومشجعاً الطرفين على النظر في السبل التي يمكن من خلالها إدارة شؤون البلاد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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