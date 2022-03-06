مراقبة أسعار الدقيق..بلدية طبرق تتخذ خطوات أمنية قبل شهر رمضان

أخبارليبيا24- خاص

شدد عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية. على ضرورة متابعة أسعار الدقيق من خلال فواتير الشراء وأسعار البيع.

وأكد بوالخطابية. خلال اجتماعه الحرس البلدي والدعم المركزي أن متابعة أسعار الدقيق لمنع استغلال التجار لشهر رمضان وزيادة أسعاره.

ودعا إلى ضرورة المرور على المجازر وإغلاق أي محل للحوم يقوم ببيع اللحوم غير المختومة ومذبوحة خارج السلخانة العامة ويتم مصادرة هذه اللحوم.

وطالب عميد بلدية طبرق. خلال الاجتماع اليومين الماضيين. جهازي الحرس البلدي والدعم المركزي بضرورة منع الباعة المتجولين.

ونوه. بأن هذه الحملات سوف تستمر وسيتم ضرب المخالفين بيد من حديد حتى يتم تأمين سلعة المواطن قبل وأثناء وبعد حلول شهر رمضان المبارك.