امغيب: “ستيفاني” هي القوة القاهرة

قال عضو مجلس النواب، سعيد امغيب إنه “عندما سكتت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، ولم تعارض عبدالحميد الدبيبة، في قراره الدخول في الانتخابات الرئاسية كان يجب أن نعلم حينها أن ستيفاني هى التي لا تريد الانتخابات وأنها هي القوة القاهرة التي تحدث عنها، رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح فيما بعد”.

وأضاف امغيب في منشور له على “فيسبوك”، ” لأن الدبيبة تعهد أمامها في جنيف بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية، و لأن طلب الدبيبة للترشح كان مخالفاً للمادة “12” من قانون انتخاب الرئيس الصادر عن البرلمان”.

وتابع “ستيفاني عندما جلست مع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بعد تأجيل موعد الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي قالت إنها ليست مبعوثة أممية وان صفتها الآن مستشارة للمبعوث الأممي فقط وانها سوف تقبل بأي حكومة يكلفها البرلمان بشرط توفر النصاب القانوني”.

وأردف أمغيب ” واليوم كلفت الحكومة بشكل قانوني وبنصاب كامل فلماذا مازالت مصره على إفساد المشهد ولماذا مازالت تستخدم الدبيبة لجر البلاد للحرب والدماء والفوضى”.