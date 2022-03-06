بن عطية: من الصعب إجراء الانتخابات قريباً

أكد حسين بن عطية، عميد بلدية تاجوراء السابق، أنه من الصعب الثقة في المتقلبين المتخبطين، مشيرا إلى أنه مازال يؤكد أن الحل في انتخابات على أساس دستوري، ولكن من الصعب إجراؤها قريباً.

وقال بن عطية، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “أيام قبل اتفاق جنيف كتبت أكثر من مرة قلت: إنه مستحيل إجراء انتخابات في الفترة القريبة لعدة أسباب منطقية تعرفونها، وكان البعض يؤكد أنه بالإمكان إجراء انتخابات واتفقوا على ذلك في جنيف”.

وأضاف “فجأة جاءت انتخابات برلمانية ورئاسية وإذا بهم نفس الأشخاص يقولون مستحيل إجراء انتخابات لنفس الأسباب التي ذكرتها لهم سابقاً، وتم تأجيل الانتخابات، وفجأة أخرى أعلن نفس البعض أنهم يرون الحل النهائي للبشرية هو الانتخابات وفق قاعدة دستورية”.

وتابع “راجعوا السكرين شوت. حتشوفوا تخبطهم وتقلبهم، لذلك من الصعب الثقة في المتقلبين المتخبطين ومازلت أؤكد أن الحل في انتخابات على أساس دستوري، ولكن من الصعب إجراؤها قريباً وهذا ما أكرره على الدوام، ليس سهلاً إجراء انتخابات إلا بعد دستور. شعارنا (نعم للانتخابات. نعم ضد الفساد، فكونا من سياسة الطغاة المجانين. من ليس معي فهو ضدي)”.