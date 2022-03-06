الأرصاد الجوية: لا تغير يذكر في حالة الطقس على معظم مناطق ليبيا اليوم

العنوان – طرابلس

ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الأحد لا تغير يذكر على معظم مناطق ليبيا.

وأضاف المركز أنه من المتوقع حدوث تقلبات جوية بداية من مساء يوم الغد الإثنين على معظم المناطق.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن هذا التغير نتيجة تأثير منخفض جوي صحراوي يتحرك بسرعة ناحية مناطق الجنوب.

وأفاد المركز أن هذا المنخفض يسبب رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والرمال على مناطق الوسط والجنوب وقد تؤدي لهبوط الرؤية الأفقية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تكاثر السحب الممطرة على مناطق الوسط و الشمال خاصة الخليج وأقصى الساحل الشرقي.