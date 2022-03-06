ليبيا – أشرفت الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة على افتتاح معرض مؤتمر ليبيا للطاقات المتجددة.

بيان صحفي صادر عن الهيئة طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن المعرض ضم جميع الشركات المتخصصة في الطاقات المتجددة في جميع المجالات المحلية أو الأجنبية العامة والخاصة، مبينًا أن عددها يبلغ نحو 25 منها ما نسبته 80% محلية، فيما كانت المتبقية من اليونان ومصر وألمانيا وغيرها.

وتابع البيان: إن الهدف من المعرض هو جمع هذه الشركات في مكان واحد لإبراز ما لديها من إمكانيات وخدمات في مجال الطاقات المتجددة مشيرا إلى حضور وزراء من حكومة تصريف الأعمال للمعرض، بالإضافة لمختصين وأكاديميين والخبراء في هذا المجال.

وأثنى البيان على الدور المميز والفعال للهيئة، لكونها سلطة شرعية تجلب الاستثمارات المحلية والدولية وتتواصل وتفتح آفاق مع هذه الشركات وغيرها.

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