اجتماع للتنسيق الأمني وضبط الفارين من العدالة بالمنطقة الشرقية

طالب مدير إدارة الشرطة القضائية بالمنطقة الشرقية صلاح المغربي، الإدارة العامة للبحث الجنائي بالتعاون في ضبط الفارين من السجون.

جاء ذلك في اجتماع ضم المغربي رفقة مدير عام الإدارة العامة للبحث الجنائي صلاح هويدي، ومدير مديرية منفذ مطار بنينا الجوي الدولي سعد العكوكي، جرى خلاله بحث التنسيق في مساندة قوات الإدارة العامة للبحث الجنائي في نقل المساجين الخطيرين، وتأمين محيط مؤسسات الإصلاح والتأهيل في مدينة بنغازي.

كما استعرض الاجتماع متابعة قوائم المطلوبين والتأكد من إدراجها في المنظومة الأمنية الخاصة بمطار بنينا، بالإضافة إلى الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان استتباب الأمن وعدم فرار المطلوبين من العدالة.

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