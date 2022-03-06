ودعوا آخر الحكومات الموحدة..التكبالي يعلق على الوضع الحالي في ليبيا

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علق عضو مجلس النواب علي التكبالي. على الوضع الحالي في ليبيا وبوادر الانقسام التي تلوح في الأفق.

تعليق التكبالي جاء عقب رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة التسليم للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا.

وقال عضو النواب في تغرية على “تويتر” :”إن لم تنقذوا حكومتكم فودعوا آخر الحكومات الليبية الموحدة”.

وأضاف التكبالي :”لا تبكو بعدها على ليبيا فقد بعتموها بالمال والهوى. الرجال تتنازل عن مصلحتها من أجل حماية الأمة”.

أعلنت حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة أنها مستمرة في أعمالها بشكل اعتيادي، وأنها ستستمر في مبادرتها لإجراء الانتخابات خلال شهر يونيو المقبل.

جاء ذلك في بيان بعد منح مجلس النواب، الثلاثاء، الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا.

وقالت الحكومة، إنها “وفي ظل هدا العبث، ستعتبر أي محاولة لاقتحام مقراتها، هجوما ضد مقرات حكومية، وادعاء صفة غير رسمية”.

وأضافت، أنها “ستتعامل مع مثل هده التحركات وفق صحيح القانون. وبمحاسبة كل من يتجرأ على الاقتراب من أي مقر حكومي أو العبث باستقرار ومقدرات الليبيين”.

وتابعت، إن “هذا النهج الذي ستتبعه، هو أقل ما يمكن أن تقوم به ضد من يرضى لنفسه أن يكون جزءا من مسرحية عنوانها التزوير والخيانة”.