البيوضي: يمكن إجراء الانتخابات في يوليو والخيارات باتت ضيقة

رأى المترشح الرئاسي سليمان البيوضي، أن الخيارات باتت ضيقة، مرجحًا عقد جولة جديدة من الحوار وإجراء انتخابات قبل نهاية يوليو.

البيوضي، و في منشور له، على “فيسبوك”: قال “في الإدراج السابق تحدثت عن زيارات السفراء الأطراف السياسية، وأعلن عن لقاء مرتقب بين المستشار عقيلة صالح، والسفيرة الإنجليزية بعد يومين وهي وتيرة سريعة للأحداث”.

وأضاف “من واقع الأوضاع الأمنية فيمكن التنبؤ بأن الخيارات باتت ضيقة، إذا لم يكن هناك أي خطوات عملية ورد فعل سريع لعرقلة الخطوات ، فعلى الأرجح هناك جولة من الحوار مع انتخابات قبل نهاية يوليو”.

وتابع “آن الأوان لليبيا قوية قادرة مستقلة وحرة أبية. نعم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.