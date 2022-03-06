خالد الشريف: الانقسام في ليبيا لن ينتهي إلا بالقضاء على حفتر

قال خالد الشريف القيادي بالجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب إنه: “لا توجد ضمانات بأن حفتر لن ينقلب على حكومة باشاغا في المستقبل، إذا عارضت توجهاتها رغبته في السلطة، وباشاغا نفسه لا يضمن استمرار تحالفه مع حفتر، وصرح بأنه سيحاربه إذا انقلب عليه، و الليبيون متخوفون من أن يدخل حفتر طرابلس من باب السياسة”.

أضاف الشريف المقيم في تركيا في تصريحات تلفزيونية، أن تشكيل الحكومة أحدث انقساما في المنطقة الغربية، وكل من باشاغا والدبيبة لديهما مؤيدون، والمستفيد الوحيد حفتر، و ثقة باشاغا في تسلم السلطة ضعفت خاصة بعد تصريحات وليامز، وغوتيريش بعدم شفافية إجراءات البرلمان، و ثقة باشاغا نابعة من اعتماده على دول إقليمية تدعم مشروعه، على حد تعبيره.

وتابع قائلًا أن تركيا صرحت بأنها مع حكومة الدبيبة وتعتبرها السلطة الشرعية التي مازالت تحظى بالشرعية الدولية، و تصريحات خالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري لم تكن واضحة في البداية، خاصة بعد لقائه حفتر، وتراجع بعد ضغوط، و المشري لم يكن يستطيع مخالفة الأغلبية في الدولة، وموقفه حسم نهائيا ولا يمكن التراجع عنه.

وواصل قائلًا أن البعثة الأممية كانت تنتظر اتفاق المجلسين، واضطرت لإيجاد توجه جديد بعد تراجع المشري، و المجلس الرئاسي بلا فاعلية بسبب ضعف الشخصيات القائمة عليه، وكنا ننتظر دورا مؤثرا في الأزمة بشكل أكبر، والبعثة الأممية أرادت سحب فتيل أزمة جديدة بموقفها من البرلمان بعد أن رأت رفض الشارع السياسي لإجراءاته.

وأردف قائلًا أن مقترحات ستيفاني وليامز المستشارة الأممية لن تنجح إلا إذا تم إجبار الأطراف المختلفة، والأمم المتحدة قادرة على ذلك، والاعتراف الدولي سيكون مسألة حاسمة في استمرار باشاغا أو فشل مشروعه، كما الأمم المتحدة لا تسعى لإنهاء الصراع، وما يهمها هو وجود شخصيات تخدم مصالح الدول الفاعلة بها، و مجلس النواب تحت سيطرة حفتر، وهو وراء الترهيب الذي تحدث عنه بعض الأعضاء، وفق قوله.

وزاد قائلًا أن باشاغا يمكن أن يمنع من دخول طرابلس من قبل القوات التي يعتمد عليها الدبيبة، و لن يتمكن باشاغا من دخول طرابلس إلا عبر صفقة مع الكتائب، والنخب السياسية والقوات العسكرية كلها تقبل بالبيع والشراء، و لن يحاول دخول طرابلس بالقوة العسكرية لأنها لن تكون في صالحه، و قد يضطر لممارسة مهامه من خارج طرابلس لحين ضمان شراء ولاء الكتائب الموالية للدبيبة، كما فعل السراج من قبل، وفق قوله.

وأشار إلى أن هناك تحشيد من الأطراف والكل يسعى لحشد أكبر عدد من القوات المؤيدة له، استعدادا لأي تحولات على الأرض، و ليبيا منقسمة عمليا، والواقع أن الدبيبة لا يستطيع التوجه إلى الشرق، وباشاغا غير قادر على دخول طرابلس، والانقسام في ليبيا لن ينتهي إلا بالقضاء على التمرد الذي يقوده حفتر، و إذا وجدت حكومة قوية فإنها تستطيع القضاء على تمرد حفتر، على حد قوله.