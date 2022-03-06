الوكالة الكورية للتنمية تبدي استعدادها للعودة إلى العمل في ليبيا

أعرب رئيس وكالة كوريا الجنوبية للتنمية الدولية عن استعداده للعودة إلى ليبيا، والعمل مع القطاعات الفنية وإقامة الدورات التدريبية التخصصية بمجال عملها.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع وكيل شؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر كتي في العاصمة الكورية سيول، جرى فيه بحث إمكانية الاستفادة من الخدمات التي تُقدّمها هذه المؤسسة في تنفيذ مشاريع تنموية وتنظيم ورش عمل تدريبية، في مجالات الطاقات المتجددة والاتصالات والصحة والتعليم، لما تملكه من خبرات وكفاءات، وفق بيان الخارجية.

وأشار رئيس الوكالة الكورية إلى أن مؤسسته نظمت عدة برامج في ليبيا في مجال التعليم، وأن بلاده استقبلت عدداً من المتدربين من ليبيا في الفترة الماضية.

يُذكر أن اللقاء جرى على هامش مشاركة كتي في الاجتماع الوزاري الخامس للمنتدى الأفريقي الكوري الجنوبي، الذي تحتضنه سيول.

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