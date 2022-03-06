تسجيل عدد (679) إصابة بكورونا و(11) حالة وفاة – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأحد تسجيل عدد (679) إصابة بكورونا. ونسبة الحالات الموجبة ( 19 %).

وأوضح المركز أنه استلم عدد (3,554) عينة. بينها عدد ( 2,875) عينة سالبة. بعدد حالات حرجة (126) حالة.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أنه تم تسجيل عدد (2,177) حالة شفاء. فيما تم تسجيل (11) حالة وفاة.

وأضاف المركز أن إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” 497,958 حالة. والحالات النشطة 17,132 حالة. والمتعافين 474,527 حالة. والوفيات 6,299 حالة.