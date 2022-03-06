بوفايد: ستيفاني تتجاوز الاستحقاق الدستوري بالكامل

رأى عضو مجلس الدولة إدريس بوفايد، أن المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، أدركت أن رفض مجلس الدولة التعديل الـ12 يعني فشل خارطة طريق النواب، على حد قوله.

وقال بوفايد، في تصريحات تلفزيونية: “ويليامز اقترحت لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة إذا لم تنجز لجنة الـ24 مهمتها، ليقينها بفشل اللجنة البرلمانية، ولجنة الـ24 لم تُشكل ولن تُنجز لأن مجلس الدولة أخذ قراره بعدم الذهاب في هذا المسار، فويليامز تريد اتفاقًا بين المجلسين لوضع قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات”، بحسب تعبيره.

وأضاف “مهام البعثة بحسب القانون هي دعم المسار الدستوري والديمقراطي في ليبيا، وويليامز الآن تتجاوز الاستحقاق الدستوري بالكامل، وإذا كانت تريد التوافق فلماذا لا تدفع باتجاه مشروع الدستور المتوافق عليه بنسبة 75.4% من قبل هيئة منتخبة”، وفقًا لحديثه.

وتابع “ويليامز تجاوبت مع بعض الأصوات المعرقلة التي تثير خلافات تتعلق بالجهوية أو الجنسية أو ترشح العسكريين، وهي استبعدت المسار الدستوري بالمخالفة للإعلان الدستوري واتفاق الصخيرات، استجابة لرفض بعض الفئات في ليبيا”.