ليبيا الان

الجدال: عقيلة والنواب يظهرون صموداً قد لا يطول أمام ستيفاني

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال المختار الجدال، عضو المجلس الانتقالي المنتهية ولايته، إن عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وبعض أعضاء البرلمان يظهرون صموداً أمام مقترحات ستيفاني ويليامز المستشارة الأممية ولكن إلى متى، أعتقد الحكاية مرهونة بدعوى من طرف خارجي قد نعود إلى تصدر ستيفاني للمشهد من جديد، وفق قوله.

أضاف “الجدال” على فيسبوك: “في الحقيقة لا البرلمان ولا مجلس دولة عندهم ما يخسروا، فقد آمنوا مستقبلهم ومستقبل أبنائهم من بعدهم، وينظرون للحالة الليبية فرصة لن تعوض ، الكل يحكي على الانتخابات، وعود زائفة وكذبة صدقناها، يدغدغون مشاعر العامة والنية ليست صافية، هناك من يضحك على الجميع .

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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