«حاذوا المناكب ورصوا الصفوف».. إلغاء إجراءات التباعد في المساجد الليبية

قررت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، إلغاء ورفع الإجراءات والقيود الاحترازية للتباعد داخل المساجد .

ونص قرار الهيئة رقم 187 لسنة 2022، الذي نشرته اليوم، على عودة تحاذي المناكب، وتلاصق الأقدام، وتراصّ الصفوف، من صلاة مغرب اليوم الأحد.

وشددت المادة الثانية من القرار على اللجان الإدارية والعاملين بالمساجد متابعة تنفيذ القرار مع التنبيه الشديد على رواد المساجد بالالتزام بلبس الكمامة.

وبحسب المادة الثالثة من القرار يخول لمديري مكاتب الأوقاف بالمناطق إعادة إجراءات التباعد للمسجد الذي لم يلتزم ورادوه بلبس الكمامة.

– «مكافحة الأمراض» يعلن انحسار الموجة الرابعة لجائحة كورونا

وفي 25 فبراير الماضي، أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيدر السائح، انحسار الموجة الرابعة لجائحة كورونا، والتي كانت «سريعة»، مؤكدًا أن هذه الموجة مرت «من دون أضرار» كما كان في الموجة الثالثة.

وشدد السائح، في منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، على أن الكادر الطبي والطبي المساعد والإداريين والإسعاف وكل العاملين في الجائحة، كان لهم دور كبير في انحسار هذه الموجة، مضيفًا أن البعض منهم عادوا لعملهم وفكوا اعتصامهم تلبيةً لنداء المركز والجائحة، «ولكن ينتظرون الآن مكافآتهم وحقوقهم التي لم ننجح في دفعها لهم».