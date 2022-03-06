السفارة البريطانية: المستشار صالح والقائمة بالأعمال اتفقوا على التعامل مع مبادرة وليامز

العنوان – طبرق

ذكرت السفارة البريطانية في ليبيا أن القائمة بالأعمال كيت إنقلش، اتفقت مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على أهمية التعامل مع مبادرة المستشارة الخاصة للأمين العام لأمم المتحدة لتحديد الأساس الدستوري للانتخابات.

وأضافت السفارة أن إمقلش والمستشار صالح ناقشوا أمس السبت رغبة المملكة المتحدة في زيارة المنطقة الشرقية في وقت لاحق من هذا العام لتعزيز التعاون بين المملكة المتحدة وليبيا.

وأوضحت السفارة أن القائم بالأعمال ورئيس مجلس الناب اتفقوا على أهمية الاستقرار وضرورة التسوية والحوار في هذا الوقت المهم من المرحلة الانتقالية في ليبيا.

وكانت ستيفاني وليامز دعت مجلسي النواب والدولة لتشكيل لجنة مشتركة لوضع قاعدة دستورية توافيقة.

وقالت وليامز بعثت برسائل إلى مجلس النواب والدولة لتشكيل اللجنة المشتركة، مقترحة أن تجتمع اللجنة في 15 مارس الجاري، تحت رعاية الأمم المتحدة للعمل لمدة أسبوعين لوضع القاعدة الدستورية.