بنسبة حالات موجبة ( 19 %)…تسجيل عدد (679) إصابة بكورونا

العنوان – طرابلس

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأحد أنه تم تسجيل (679) إصابة موجبة “كورونا” ونسبة الحالات الموجبة ( 19 %).

وأضاف المركز أن إجمالي العينات التي تم تحليلها (3,554) عينة بينها ( 2,875) عينة سالبة.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أنه تم تسجيل عدد (2,177) حالة شفاء وعدد الحالات الحرجة (126) حالة، إضافة إلى تسجيل (11) حالة وفاة.

وأشار المركز أن إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” 497,958 حالة. والحالات النشطة 17,132 حالة. والمتعافين 474,527 حالة. والوفيات 6,299 حالة.