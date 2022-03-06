المنقوش: نرحب ببيان الدول الخمس والاتحاد الأوروبي الداعم للانتخابات

ليبيا – رحبت وزيرة الخارجية بحكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها نجلاء المنقوش ببيان الدول الخمس والاتحاد الأوروبي،مشيرةً إلى أنه يصب في دعم الاستقرار والسلام في ليبيا.

المنقوش وفي تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” قالت: “نرحب ببيان الدول الخمس والاتحاد الأوروبي والتي تصب جميعها في دعم الاستقرار والسلام في ليبيا عبر انتخابات نزيهة وشفافة وقاعدة دستورية توافقية، ونثمن جهود البعثة الأممية في هذا الاتجاه، سئمنا الحروب ونعم للسلام”.

هذا وحذر بيان الدول الخمس من التصعيد العسكري في ليبيا ولوح بالعقوبات بحق المحرضين على العنف ،مؤكدًا تشجيعه لمجلسي النواب والدولة على التعاون من أجل قاعدة دستورية تؤدي لانتخابات رئاسية وبرلمانية.

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