الصغير: بلاغ الدبيبة بضبط باشاغا ووزراء حكومته وإحالتهم للمدعي العسكري يؤكد ضعفه

علق السفير السابق حسن الصغير على البلاغ الصادر عن عبد الحميد الدبيبة، بصفة وزير الدفاع بالحكومة المنتهية، والموجه لرئيس جهاز الأمن الداخلي ورئيس جهاز المخابرات، ووزير الداخلية، بضبط رئيس حكومة الجديدة فتحي باشاغا، وأفراد حكومته، وفتح تحقيق عاجل ومهم بالتنسيق مع المدعي العام العسكري.

الصغير وفي تدوينة له على “فيسبوك”،قال : “بالامس كتبت عن ضعف دبيبة اليوم الدبيبة يؤكد هذا الضعف ويحاول إثبات العكس بطريقة تثبته”.

وأضاف: “لا يستبعد بأن يوقف الدبيبة مرتبات هولاء ويمنعهم من السفر ويلغي الجوازات الدبلوماسية لبعضهم ويصدر قرارات إقالة للموظفين العموميين منهم”.

وتابع: “خاصة بأن بعضهم يتقلد وظائف قيادية بالداخل والخارج فقط ليثبت بأنه قوي ومتماسك، الغريب والمريب هو عدم وجود اسم وزير الخارجية بحكومة باشاغا”.