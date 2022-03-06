سعيد امغيب: «ستيفاني» هي القوة القاهرة

قال سعيد امغيب، عضو مجلس النواب، إنه: «عندما سكتت ستيفاني ويليامز المستشارة الأممية، ولم تعارض عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في قراره الدخول في الانتخابات الرئاسية كان يجب أن نعلم حينها أن ستيفاني هى التي لا تريد الانتخابات وأنها هي القوة القاهرة التي تحدث عنها عماد السايح رئيس مفوضية الانتخابات فيما بعد، لأن الدبيبة تعهد أمامها في جنيف بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية، و لأن طلب الدبيبة للترشح كان مخالفاً للمادة “12” من قانون انتخاب الرئيس الصادر عن البرلمان».

أضاف على حسابه بفيسبوك: «ستيفاني عندما جلست مع المشير حفتر والمستشار صالح بعد تأجيل موعد الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي قالت إنها ليست مبعوثة أممية وان صفتها الآن مستشارة للمبعوث الأممي فقط وانها سوف تقبل بأي حكومة يكلفها البرلمان بشرط توفر النصاب القانوني، واليوم كلفت الحكومة بشكل قانوني وبنصاب كامل فلماذا مازالت مصره على إفساد المشهد ولماذا مازالت تستخدم الدبيبة لجر البلاد للحرب والدماء والفوضى ».