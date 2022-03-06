فنوش يتهم وليامز بالاصطفاف مع الدبيبة

العنوان – باريس

اتهم الكاتب والمحلل السياسي عبدالحكيم فنوش مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز بالاصطفاف مع رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة.

وقال فنوش في تغريدة على حسابه في “تويتر” :”لقد باركتِ كل خطوات لجنة خارطة الطريق وكنتِ على علم بما توافق عليه مجلسي النواب و الدولة”.

وتابع الكاتب في تغريدته :”تم تعديل الإعلان الدستوري والتوافق على حكومة جديدة لإجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية بعد أن أصبح دبيبة عائقا أمامها و سببا للنزاع فاذا بك تصطفين لدبيبة ليستمر الصراع”.

وكانت وليامز، أعربت أمس السبت، عن أسفها إزاء “الحملات الإعلامية التي تستهدف الجهود الرامية لإنهاء حالة التشظي والانقسام في ليبيا”.

وقالت وليامز، إنها تابعت بأسف “الحملات الإعلامية التي تستهدف الجهود الرامية لإنهاء حالة التشظي والانقسام في ليبيا”، مضيفة أنها تقف في صف ملايين الليبيين الراغبين في تغيير هذا الواقع غير المقبول وتجديد شرعية المؤسسات عبر صناديق الاقتراع.

وأضافت وليامز، أن مبادرتها التي أطلقتها بشأن تشكيل لجنة مشتركة بين مجلسي النواب الدولة، تهدف لتفعيل وتثبيت التوافق الذي حدث بينهما من خلال لجنتي خارطة الطريق.

وقالت إن المبادرة “نابعة من حرصي الشديد على مساندة الليبيين في مسعاهم لإنهاء شبح الانقسام وبناء توافق حقيقي ومتين من أجل إعداد قاعدة دستورية تمكن من اجراء الانتخابات في أقرب وقت”.

وبعثت، وليامز رسالتين إلى رئاستي مجلسي النواب والدولة، لتشكيل لجنة مشتركة من 6 مندوبين لكلا المجلسين لوضع قاعدة دستورية توافقية.

وقالت وليامز، الجمعة، إنها تقترح أن تجتمع اللجنة في 15 مارس الجاري، تحت رعاية الأمم المتحدة للعمل لمدة أسبوعين لوضع القاعدة الدستورية.