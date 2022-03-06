وكالة كوريا الجنوبية للتنمية الدولية تبدي استعدادها للعودة إلى ليبيا

ليبيا – التقى وكيل شؤون التعاون الدولي والمنظمات بوزارة خارجية حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها عمر كتي أمس السبت رئيس وكالة كوريا الجنوبية للتنمية الدولية، وذلك خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الخامس للمنتدى الإفريقي الكوري الجنوبي الذي تحتضنه سيول.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية إمكانية الاستفادة من الخدمات التي تقدمهوكالة كوريا للتنمية الدولية في تنفيذ مشاريع تنموية، وتنظيم ورشات عمل تدريبية في مجالات الطاقات المتجددة والاتصالات والصحة والتعليم لما تملكه من خبرات وكفاءات.

من جانبه، أشار رئيس وكالة كوريا الجنوبية للتنمية الدولية إلى أن المؤسسة نظمت عدة برامج في ليبيا في مجال التعليم، وأن بلاده استقبلت عدد من المتدربين من ليبيا في الفترة الماضية.

وعبر عن استعداده للعودة إلى ليبيا والعمل مع القطاعات الفنية وإقامة الدورات التدريبية التخصصية في مجال عملها.

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