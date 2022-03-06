مكافحة الأمراض يسجل 679 إصابة و11 حالة وفاة بكورونا

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، السبت، 679 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد تحليل 3,554 عينة.

ووفق بيان المركز رقم 656؛ فقد سُجّل شفاء 567 حالة، إلى جانب تسجيل 11 حالة وفاة على مستوى البلاد، 9 منها بالمنطقة الغربية، و2 بالمنطقة الشرقية، فيما لم يسجل المركز أية حالة وفاة بالمنطقة الجنوبية.

المركز أشار إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت 19%، بينما بلغ إجمالي الإصابات التراكمية 497,958، منها 17,132 حالة نشطة من بينها 126 حالة حرجة، إضافة إلى تعافي 474,527 حالة، ووفاة 6,299 حالة، فيما بلغ عدد من تلقّى الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 2168808 شخصاً، منهم 1100438 تلقوا الجرعة الثانية، بينما تلقى 78517 الجرعة التعزيزية الثالثة.

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