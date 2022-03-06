الأوقاف تلغي إجراءات التباعد وتشدد على ارتداء الكمامة في المساجد

قررت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، إلغاء ورفع الإجراءات والقيود الاحترازية للتباعد داخل المساجد.

ونص قرار الهيئة رقم 187 لسنة 2022، الذي نشرته اليوم، على عودة تحاذي المناكب، وتلاصق الأقدام، وتراصّ الصفوف، من صلاة مغرب اليوم الأحد.

وشددت المادة الثانية من القرار على اللجان الإدارية والعاملين بالمساجد متابعة تنفيذ القرار مع التنبيه الشديد على رواد المساجد بالالتزام بلبس الكمامة.

وبحسب المادة الثالثة من القرار يخول لمديري مكاتب الأوقاف بالمناطق إعادة إجراءات التباعد للمسجد الذي لم يلتزم ورادوه بلبس الكمامة.