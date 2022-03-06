أبوعرقوب: المشري يحاول تحقيق مصالح شخصية

اتهم المحلل السياسي أحمد أبوعرقوب، رئيس مجلس الدولة خالد المشري، بإرباك المشهد الليبي والتشويش عليه لتحقيق “مصالح شخصية ضيقة”.

وقال أبوعرقوب في ورقة تحليلية، إنه “عندما انطلق مجلس النواب في مسار تغيير السلطة التنفيذية وتم اختيار فتحي باشاغا رئيساً للحكومة؛ أراد خالد المشري أن تكون له حصة من الحقائب الوزارية وهذا غير ممكن باعتبار أن من سيمنح الثقة للحكومة هو مجلس النواب وليس مجلس الدولة وهذا ما جعل السيد فتحي باشاغا يتشاور مع أعضاء مجلس النواب وفتح لهم باب ترشيح الشخصيات وفق آلية واضحة قوامها الكفاءة والنزاهة والقدرة على العمل وشكل لجنة للمفاضلة بين الشخصيات المترشحة وفقاً للآلية المذكورة، وتم اهمال طلب مجلس الدولة بالمشاركة في تسمية وزراء لأنه ووفقاً للاتفاق معه من البداية أن ما يهم مجلس الدولة هو اعتماد خارطة الطريق فقط. وبعد اتصالات ومشاورات ووساطات لم تفضي إلى نتائج ترضي طموحات خالد المشري وبعض اعضاء مجلس الدولة؛ قرر رئيس مجلس الدولة الانقلاب على الاتفاق وسجل ارتداداً سياسياً بهدف ارباك المشهد والتشويش بهدف الضغط وأيضاً لإعطاء مكسب (اعلامي) لحكومة الوحدة الوطنية؛ اقول مكسب اعلامي لأن عملية التعديل الثاني عشر تمت وفقاً لإطارها القانوني (الاتفاق السياسي المُوقع في الصخيرات) ولا يستطيع خالد المشري الغاؤه لان خارطة الطريق ضُمنت فعلياً في الاعلان الدستوري بالتعديل الثاني عشر بعد أن صوت مجلس النواب بالإجماع على اعتمادها؛ وهذا ما أكده رئيس لجنة مجلس الدولة المكلفة بالتواصل مع مجلس النواب والذي كان موجوداً في طبرق مع باقي أعضاء لجنة مجلس الدولة”.