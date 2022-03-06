11 وفاة بـ«كورونا» في مراكز العزل خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، دخول 12 مصابًا بفيروس كورونا المستجد، مراكز العزل، خلال الساعات الـ24 الماضية، والتي سجلت 11 حالة وفاة بالمرض خلال الفترة نفسها.

بينما سجلت مراكز العزل خروج 17 شخصًا بعد تعافيهم، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الأربعاء.

وأكدت الوزارة وجود 120 حالة تتلقى العلاج في المراكز، منهم 59 في العناية الفائقة، و61 بالأقسام.

– ليبيا تسجل 679 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و11 وفاة

في وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 679 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا، أمس السبت، و2177 حالة شفاء و11 وفاة.

وبذلك ارتفع عدد الإصابات المسجلة منذ ظهور الوباء في البلاد، إلى 497 ألفا و958 حالة، منها 17 ألفا و132 نشطة، بينما تعافي 474 ألفا و527 حالة، بينما سجلت 6299 وفاة.