الجازوي: من الأفضل الذهاب نحو خريطة طريق البرلمان بدل التعاطي مع مبادرة ويليامز

نفى العضو المنقطع عن مجلس النواب سعد الجازوي علمه، بسبب تأخر مجلس النواب في الردّ على مراسلة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، متسائلًا عما ستقدمه مبادرة وليامز لكي يتم بموجبها الاستغناء عن خريطة الطريق التي اعتمدها مجلس النواب.

الجازوي وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري عبر عن ارتياحه للتوصل إلى توافق حول تعديل دستوري دون تدخل دولي.

وقال الجازوي: “التوافق السابق صحيح أنه ليس متكاملًا، ولكن يمكن تدارك أي أخطاء تشوبه”، مفضلًا الذهاب نحو خريطة طريق مجلس النواب بدل التعاطي مع مبادرة وليامز، التي يرى أنها نتاج عمل ليبيين مخلصين للوطن، وسوف تفرز لجنة تجمع المجلسين لتعديل مسودة الدستور، على حد تعبيره.