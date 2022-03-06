تزامنًا مع ارتفاع الأسعار..اعتداءات جديدة على صمامات ضخ الخام وصنع الله يعلن القوة القاهرة

العنوان – طرابلس

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط أن إغلاق صمامات ضخ الخام من حقول الشرارة ، والفيل ، تتسبب في فقدان 330 ألف برميل في اليوم وخسارة يومية تتجاوز 160 مليون دينار ليبي.

وقال رئيس مجلس الإدارة مصطفى صنع الله :” تأكد لنا أن مجموعة من العصابات المشبوهة بزعامة المدعو محمد البشير القرج اقدمت على اغلاق صمامات ضخ الخام”.

وأضاف صنع الله :”أن تنفيذ التزاماتنا تجاه المكررين في السوق النفطية أضحى مستحيلاً وعليه فإننا مضطرين لإعلان ( حالة القوة القاهرة ) وعلى النحو المعمول به في الصناعة النفطية”.

وتابع رئيس مجلس الإدارة :”لمصلحة من تأتي هذه الإغلاقات التي أتت بعد قفزة الأسعار التي تجاوزت 100 دولار للبرميل ، نفس العصابة أغلقت هذه الصمامات بين عامي 2014 إلى 2016 م”.

وأشار صنع الله إلى تلك الإغلاقات تزامنت مع طفرة الأسعار وكل هذه المؤشرات تؤكد أن لها ارتباطات مشبوهة تحركها أيادي خفية لجر البلاد إلى فوضى.

ولفت إلى أنه تم تقديم بلاغ للنيابة العامة لاتخاذ إجراءات رادعة ودقيقة لكشف المخططين والمنفذين والمستفيدين من وراء هذا العمل المعيب.

وأضاف :” لم يكن تحدي الإغلاق الأصعب أو الأخطر على استقرار قطاع النفط وسينتهي لكنه الأكثر إيلاما لكل الليبيين ذلك أن أطراف الفتنة أبت إلا أن تغلق النفط في وقت طفرة الأسعار”.

وأكد أن الخطوات القادمة لابد أن تكون حازمة ومحكومة بالمعيار القانوني الجنائي ولا مناص من ملاحقتهم جنائيا لدى النيابة العامة.