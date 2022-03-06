البريقة ترسل قرابة 3000 أسطوانة غاز طهي إلى الجنوب

أرسلت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، قافلة محملة بأسطوانات غاز الطهي لمدن الجنوب، في إطار توفير الخدمات للمواطنين.

وأفادت إدارة مستودع سبها النفطي السبت في بيان، بأن شركة البريقة أرسلت ست شاحنات على متن كل واحدة منها 490 أسطوانة، ليبلغ إجمالي ما وصل للمستودع وسيتم تمريره للسوق المحلية 2940 أسطوانة، فيما لم يتم الكشف عن سعر استبدال الأسطوانات للمواطنين، التي وصل سعر الواحدة منها في السوق السوداء إلى أكثر من 50 ديناراً مقابل دينارين للسعر الرسمي في مستودعات البريقة.

وتعيش ليبيا على وقع أزمة تهريب للوقود وغاز الطهي منذ سنوات، بسبب الانفلات الأمني الذي تمر به البلاد، إذ تشير تقديرات المؤسسة الوطنية للنفط إلى أن خسائر ليبيا من تهريب المحروقات وغيرها يصل إلى 750 مليون دولار سنوياً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية